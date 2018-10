Percorre contromano la Variante di Venafro e provoca un incidente. È accaduto in serata, nei pressi di Venafro. Da quanto si è appreso un giovane automobilista aveva sbagliato lo svincolo di ingresso a Sesto Campano e dopo qualche chilometro è finito contro un veicolo che procedeva correttamente sulla strada. L’impatto, piuttosto violento, non ha provocato conseguenze gravi per i conducenti delle due auto. Per le persone coinvolte – soccorse dal personale del 118 – si parla solo lievi ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta deinamica dell’incodente. Al momento non sono stati assunti provvedimenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Inevitabili i disagi al traffico. Si è formata una lunga fila d’auto lungo la carreggiata interessata dall’incidente.