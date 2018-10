“In data odierna presso lo stabilimento Fca di Termoli è stato convocato il comitato esecutivo, durante il quale la Direzione Aziendale ha comunicato lo stop produttivo relativamente al periodo tra fine Novembre e inizio Dicembre , per i lavoratori operanti presso le unità produttive Cambio C520 e Motori 8 e 16 valvole, la cui copertura sarà effettuata attraverso cassa integrazione ordinaria.

Il suddetto stop sarà così articolato:

dal 30 Novembre 2018 al 01 Dicembre 2018 per il personale addetto e collegato al flusso produttivo del motore 8 valvole;

dal 29 Novembre al 2 Dicembre 2018 per il personale addetto e collegato al flusso produttivo del motore 16 valvole;

dal 23 al 30 novembre 2018 per il personale addetto e collegato al flusso produttivo del cambio C520;

ed è legato agli effetti della temporanea contrazione di mercato. A seguito di questa ulteriore comunicazione di sospensione dell’attività produttiva, il tavolo di confronto convocato dal Ministro del Lavoro Di Maio , per il giorno 31 ottobre presso il Ministero del Lavoro , come da noi richiesto e la richiesta di incontro inoltrata dalle Segreterie Nazionali al nuovo A.D. Manley , risultano fondamentali per avviare un confronto circa la situazione industriale di tutto il gruppo Fca, a partire dallo stabilimento di Termoli”.

Comunicato ufficiale UILM territoriale