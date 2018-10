Termoli: cambia la gestione della raccolta rifiuti. Arrivano Rieco e Smaltimenti Sud

Dopo 11 anni di gestione consecutiva e numerose proroghe il 30 novembre finisce l’esperienza della Teramo Ambiente con il Comune di Termoli, società che è finita numerosissime volte nell’occhio del ciclone. Dal primo dicembre infatti il servizio di raccolta rifiuti passerà alla Rieco, società abruzzese che insieme alla Smaltimenti Sud di Isernia si è aggiudicata l’appalto per la gestione del servizio per i prossimi sette anni per un totale di 27milioni di euro. L’obiettivo principale è quello di migliorare il servizio e soprattutto di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ferma al momento al 50 per cento. Intanto cambiano le modalità di ritiro dell’immondizia: la stessa tipologia di rifiuto, ad esempio l’umido, sarà ritirata in tutta la città negli stessi giorni, a differenza di quanto successo finora. Quindi ogni giorno sarà dedicato a una raccolta diversa. Ci sarà dunque un calendario unico, valido per tutto l’anno, compresa l’estate, che entrerà in vigore dal primo gennaio e che verrà presto distribuito nelle case. Tra le novità il ritiro dell’umido che avverrà tre volte a settimana e non più due. Ai bidoni verranno assegnati microchip che permetteranno di monitorare l’esatto conferimento dei rifiuti e i cittadini più virtuosi verranno premiati con uno sconto in bolletta. Chiaro che ci potranno anche essere sanzioni per chi invece sbaglia la raccolta differenziata. Presto disponibile anche un’applicazione per smartphone che ogni sera con un messaggio avviserà gli utenti sul tipo di rifiuto da gettare, che verrà raccolto l’indomani. Il personale della Teramo Ambiente verrà riassorbito e dal primo dicembre verrà rinnovato anche il parco mezzi: arriveranno 38 nuovi veicoli euro 6, come spiegato dall’Amministratore delegato della Rieco Alberto Berardocco

Maria Valerio per la Samltimenti Sud di Isernia ha apprezzato la voglia di crescita e gli investimenti della città di Termoli in materia di raccolta differenziata. Sta per partire anche la nuova campagna di comunicazione sociale a cura di Chiara Valentini che prevede una serie di manifesti per sensibilizzare la popolazione e l’avvio di una gara per la raccolta della plastica all’interno delle scuole in collaborazione con la Eco Control Gsm. Per il sindaco Angelo Sbrocca l’obiettivo è quello di migliorare la raccolta e dunque l’aspetto e il decoro della città di Termoli