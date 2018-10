di ANNA MARIA DI MATTEO

Prende una posizione netta e decisa il presidente della Regione Donato Toma, in difesa del pluralismo dell’informazione, dopo l’annuncio del Movimento 5Stelle di voler azzerare i contributi destinati al settore e di procedere all’abolizione dell’ordine nazionale dei giornalistico. “Ci troveremmo di fronte ad un disegno strategico mirato – ha commentato Toma – molto pericoloso per la democrazia e la libertà dei cittadini, contro il quale ciascuno di noi avrebbe l’obbligo morale di mobilitarsi e di alzare le barricate. C’è il ragionevole dubbio – ha proseguito il governatore -che il sistema di garanzia dell’informazione venga seriamente messo in discussione e, cosa ancor più grave, sul piano dell’onestà e della serietà intellettuale, lo si voglia minare bollandolo come disinformazione.”

Alla luce di questa situazione il presidente della Regione sollecita una vera e propria mobilitazione. “E’ doveroso scendere in campo e difesa della stampa nelle sue articolate declinazioni – ha aggiunto – affinché venga messa nelle condizioni di continuare ad esprimersi e comunicare liberamente nel rispetto di quel ruolo fondamentale che esercita nella nostra democrazia costituzionale”, ha dichiarato Toma che ha ricordato come abbia perorato, in sede di Conferenza delle Regioni, le esigenze delle tv locali, rispetto al taglio dei contributi. “Continuerò a prendere posizione in tutte le sedi istituzionali ove sia necessario agire per garantire il pluralismo e la libertà di stampa. L’informazione è presupposto dell’esercizio consapevole della cittadinanza e, rispetto ai benefici sulla democrazia, ha costi irrisori per le finanze dello Stato”, ha concluso Toma.