Campomarino, il consigliere Antonio Saburro contesta la nuova viabilità: “Disagi e centro penalizzato”

“La nuova viabilità in Campomarino centro, messa in atto da ieri, va nuovamente cambiata.

Come avevo già evidenziato qualche mese fa, la piazza realizzata ha di fatto allontanato il centro storico e il cuore di Campomarino dal resto del territorio, causa l’assenza di parcheggi che prima invece esistevano sia in Piazza Vittorio Veneto che nel Largo Santa Maria a Mare.

A parere del sottoscritto, il centro del paese, proprio per la sua conformazione territoriale ed urbanistica, non andava penalizzato in questo modo e andava fatto uno studio sicuramente diverso da quanto realizzato, ampliando i parcheggi che già erano presenti nelle due piazze e non certo togliendoli completamente.

La viabilità definitiva, messa in atto a far data da ieri (23 ottobre) non toglie le problematiche già presentatesi con quella provvisoria messa in atto in questi mesi, infatti il traffico continua ad essere dirottato su strade secondarie, creando di fatto non pochi problemi a chi vi risiede(in primis i residenti di Via Risorgimento).

Possibile mai che , per curare l’unico tratto di strada che andava gestito meglio, e cioè quello che da Piazza Vittorio Veneto arriva fino alla Farmacia (circa 100/150 mt), si è messo in atto un cambio della circolazione veicolare che sta penalizzando tutti?

Sicuramente la riqualificazione del centro abitato ha reso più bello il nostro Paese, ma ritengo che abbellire un paese penalizzandolo sia un errore che un’amministrazione non deve commettere.

Le opere prima che essere belle, devono tener conto delle reali esigenze di un Paese e sicuramente, la nuova soluzione non tiene conto delle reali esigenze della comunità.

Pertanto resto del parere che la via principale del Paese debba tornare a doppio senso di marcia, e se questo non dovesse avvenire, mi auguro che ci pensi la nuova amministrazione a farlo (anche se resta il danno di aver privato le due piazze di indispensabili parcheggi)”.

Il consigliere comunale di opposizione, Antonio Saburro