Tre funzionari del Comune e uno della Sovrintendenza. La commissione giudicatrice del concorso di idee sulle tre scuole di Campobasso, Petrone, Cep nord e via Crispi, ha cominciato ad esaminare i progetti arrivati a palazzo San Giorgio.

Un lavoro al termine del quale andranno individuati i vincitori delle tre singole opere per le quali un bando rigoroso e impeccabile richiede una serie di requisiti. Primo fra tutti quello innovativo del Civic center, di uno spazio aggregativo che non sia solo per gli studenti e per le attività canoniche della scuola, ma soprattutto per offrire al quartiere dove verrà realizzata l’opera uno spazio dove poter svolgere attività culturali e sociali.

La scuola non più banchi e lavagna, quindi, ma come edificio centrale di una specifica area cittadina.

Il bando, predisposto dall’architetto del comune di Campobasso Paola Lozzi, contiene anche un altro parametro rigoroso: quello secondo il quale non sarà possibile aggiungere o modificare gli indici di valutazione dei progetti introducendo sub criteri. In pratica una blindatura che garantisce, o almeno dovrebbe garantire, una scelta di qualità.

Il condizionale è obbligatorio, anche perché, come era stato chiesto in precedenza da più parti, sarebbe stato il caso innanzitutto di lasciare nella commissione giudicatrice la responsabile unica del progetto, e cioè la stessa Lozzi, poi di prevedere figure terze di spessore in grado di valutare tecnicamente in ogni minimo dettaglio i progetti in gara.

Una gara, va ricordato, che assegna da un lato milioni di euro per il rifacimento delle scuole, ma dall’altro, riveste un aspetto molto importante anche per l’aspetto urbanistico delle tre aree interessate: la parte bassa della collina di San Giovannello, dove è prevista la Cep nord, via Crispi e la zona attigua della scuola omonima a la Petrone di via Alfieri nel quartiere Vazzieri. Per questo ci si attendono tre vincitori che abbiano disegnato soluzioni valide, innovative e soprattutto di elevato interesse pubblico.

Tra i corridoi di palazzo San Giorgio già trapela un certo nervosismo: i progetti arrivati sono più di una trentina.