Termoli: entra in funzione il nuovo depuratore del Sinarca, fine dei disagi

Il nuovo depuratore del Sinarca è a un punta di svolta. Oggi infatti viene attivato l’impianto che finalmente potrà iniziare a smaltire i reflui delle contrade Porticone e Colle Della Torre fino al lungomare nord per un totale di 12mila utenze. Un attivazione che ridurrà di parecchio il carico verso il depuratore del porto ormai al collasso e la cui gestione è finita nel mirino della Procura.

“Oggi colleghiamo la stazione di sollevamento della Torre Saracena all’impianto e lo metteremo in funzione. Inizierà a smaltire da subito i reflui e l’impianto del porto potrà essere alleggerito del carico” il commento di Ferruccio Blardi, direttore dei lavori.

Il depuratore era pronto in realtà già da luglio, ma l’Amministrazione ha preferito avviarlo a stagione balneare ormai chiusa. Verrà gestito non dalla Crea, che probabilmente lascerà anche il servizio idrico della città, ma dalla Florio Group, una ditta di Foggia che si è aggiudicata la gestione temporanea in attesa dell’affidamento defintivo dell’intero servizio. Un’opera faraonica per i tempi quella del nuovo depuratore: più di 10 anni di lavori, in mezzo diverse varianti al progetto originale e poi una rescissione del contratto, decisa dal sindaco Angelo Sbrocca, per i ritardi e le inadempienze della ditta che lo ha realizzato, la Dondi. Decisione che ha inevitabilmente allungato i tempi. Nuova ditta e nuovi lavori per scoprire, poi, che l’impianto non era completo e alcune parti non erano state realizzate. Problemi e peripezie che hanno creato molti disagi, oltre che numerosi grattacapi per l’Amministrazione, che si è trovata a fare i conti con un’opera monca. La giornata di oggi rappresenta la fine dei mille disagi. Nei prossimi giorni si inizieranno ad avere i primi effetti con l’impianto a regime.