Sta partendo in questi giorni la nuova stagione dello scoutismo anche a Isernia, con il gruppo Scout Isernia 1. E ancora una volta grazie, da parte di genitori e famiglie, all’Agesci e ai suoi responsabili, che impiegano il loro tempo e fanno tanti sacrifici per educare i Lupetti e gli Scout alla pratica dell’associazionismo, pensando ai molteplici orizzonti che essi possono scoprire. Il termine scoutismo fa pensare sempre a dei ragazzi in grado di cavarsela da soli nelle situazioni più svariate, organizzate e attrezzate, sia interiormente sia esteriormente, in ogni evenienza. I Lupetti e gli Scout del Gruppo Isernia 1 in questi giorni hanno aperto la loro stagione 2018-2019 e per tutti genitori interessati a parlare con i capi, per capire se i loro ragazzi possano aderire o meno a questa meravigliosa avventura, non c’è che da telefonare allo 0865 1956030 o scivere una mail all’indirizzo eg.antares.agesci@gmail.com