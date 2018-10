Isernia. Carabinieri, multe salate ai furbi che parcheggiano nei posti riservati ai disabili

Prosegue l’attività di controllo sul rispetto delle autorizzazioni per i parcheggi dedicati ai disabili, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia. A tale proposito, ieri sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti al centro di Isernia, perché un disabile che doveva parcheggiare, aveva trovato occupato il posto riservato da un’auto che non esponeva il permesso. I militari dopo gli accertamenti provvedevano a far rimuovere il veicolo tramite carroattrezzi. L’Arma nell’ambito dei servizi giornalieri svolti nel centro abitato eseguono mirati controlli diretti a verificare il rispetto delle disposizioni in materia, sanzionando i conducenti che privi di autorizzazione occupano indebitamente i parcheggi dedicati alle personale disabili.

Isernia. Controlli in un frantoio, scoperti operai irregolari

Nell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, congiuntamente a personale del NAS di Campobasso, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Isernia, nell’ambito delle verifiche alle attività del settore agricolo, agroalimentare e forestale hanno proceduto al controllo di una azienda olearia della zona riscontrando l’impiego di lavoratori privi di regolare contratto di lavoro, nonché una serie di violazioni di natura amministrativa. Per questo motivo il titolare dell’azienda è stato sanzionato con una multa di euro ventisettemila.