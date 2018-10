Toma: “Servizio sanitario pubblico è preminente”. Inaugurato nuovo reparto oculistica al Cardarelli

“La sanità pubblica è strategica e lì si fanno investimenti. Le eccellenze della sanità privata sono il complemento, l’integrazione” lo ha detto il governatore Donato Toma all’Ospedale Cardarelli di Campobasso a medici e primari della sanità molisana, che ha ringraziato per il lavoro che svolgono. Poi ha ribadito che da sei mesi manca il commissario che secondo lui deve coincidere con la figura del governatore. “Una situazione che il Molise sta subendo” ha aggiunto

“Voglio dire a chi deve operare ‘vergogna’, sono molto contrariato da questa situazione: a fine ottobre scadranno diversi contratti a tempo determinato, non so come potremo andare avanti” ha dichiarato a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di Oculistica, che ha definito “un vero gioiello di funzionalita’ e tecnologia, all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso”. “Sono sei mesi che la sanita’ molisana e’ senza un commissario – ha continuato toma – stiamo subendo questa situazione ma andiamo avanti sulla nostra strada”.

Toma ha parlato di quello che ha in mente di fare in tema di sanità pubblica, del Santissimo Rosario di Venafro ospedale di area vasta, dell’ospedale di Isernia che va rifatto con l’idea del finanziamento Inail e dei 105 milioni di euro.

“Stiamo comunque mettendo in campo tutti gli investimenti possibili, quelli extra Piano di rientro per migliorare la nostra sanita’. Abbiamo 105 milioni di euro, quelli del fondo articolo 20, vogliamo proseguire attraverso cofinanziamenti regionali sul percorso degli investimenti strutturali, ma manca l’interlocutore tecnico, il Commissario . Forse se come presidente della Regione avessi fatto un ritardo di sei mesi in attivita’ cosi’ importanti – ha detto ancora – mi sarei beccato almeno una denuncia per omissioni in atti d’ufficio. Voglio dire a chi deve operare ‘vergogna’, sono molto contrariato da questa situazione, a voi – rivolgendosi ai primari presenti all’incontro con la stampa – dico bravi, la Regione e’ al vostro fianco. Tutto quello che la legge ci consente di fare, verra’ fatto”. Toma ha anche parlato dell’integrazione Cardarelli Cattolica. “al momento è solo bloccata, dai ministeri ci sono state delle osservazioni che possono essere superate” ha concluso.

Con lui anche Gennaro Sosto, direttore Generale Asrem che ha evidenziato una criticità a suo avviso fondamentale. “Mancano risorse umane in diversi campi, non si riescono a reperire, e questo non è un bene – ha detto – personale di pediatria, neonatologia, di pronto soccorso”.



La riorganizzazione dell’oculistica pubblica regionale e le rinnovate attività ambulatoriali e chirurgiche oltre che di diagnostica sono state, poi, al centro di un incontro con la stampa nella nuova ala dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. L’Asrem, l’Azienda sanitaria regionale, ha voluto rendere noti i potenziamenti offerti in oculistica, come ha spiegato il direttore della struttura complessa Arturo Moscato per un investimento spalmato negli anni di circa un milione di euro.

“Qui ci sono strutture all’avanguardia e siamo in grado di fare tutto”

Per dare maggiore forza all’assistenza in oculistica del servizio sanitario regionale, anche la sinergia con L’università del Molise, con ragazzi che vengono a supportare un personale che, è stato detto, è carente.

Tra gli strumenti tecnologici di rilievo l’Angio Oct, macchinario unico che consente di fare più cose che prima erano fatte separatamente.