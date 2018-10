Isernia. Tentano di spillare 3500 euro a un’anziana, arrestati dalla Squadra mobile

Una truffa collaudata. Ma a Isernia è andata malissimo a due napoletani, già noti alle forze dell’ordine: sono stati infatti arrestati dalla Squadra mobile dopo aver tentato di raggirare un’anziana di 81 anni. Ieri mattina uno dei due le ha telefonato, facendole credere di essere il nipote. Le ha parlato dell’imminente arrivo di un corriere, chiedendole di anticipargli 3500 euro per il pacco che le avrebbe consegnato. La donna è andata subito in banca a prelevare la somma. Ma sulla via del ritorno le è venuto qualche dubbio e ne ha parlato con il genero. L’uomo, resosi conto della truffa, ha chiamato la polizia ed è andato a casa dell’anziana. Quando il finto corriere ha suonato al citofono e ha sentito una voce maschile, ha tentato di scappare, ma gli uomini del questore Roberto Pellicone erano già sul posto e lo hanno arrestato. Il complice che lo aspettava in macchina – vista la scena – ha messo in moto ed è scappato. Sulla variante di Venafro è stato fermato dalla Polizia stradale. L’uomo – un cantante neo melodico – era alla guida senza mai aver preso la patente. E l’assicurazione era scaduta. Tutto questo gli è costato il sequestro dell’auto e una contravvenzione di 6mila euro. Su disposizione del sostituto procuratore Alessandro Iannitti i due truffatori sono stati rinchiusi nel carcere di Isernia. “In questa operazione – ha commentato il dirigente della Squadra mobile, Luigi Vissicchio – è stata determinante la collaborazione dei cittadini. Si sono fidati e ciò ha permesso di ottenere risultati immediati”.