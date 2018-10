Venafro. Palasport “off limits” per il calcio a 5, il Comune: soluzione in tempi rapidi

A Venafro gli amanti del calcio a 5 stavano già pregustando un’altra bella stagione, con ben due squadre ai nastri di partenza in serie C, tra l’altro entrambe favorite per la vittoria del campionato. E invece in zona Cesarini è arrivato il cartellino rosso: al palazzetto dello sport di via Pedemontana per ora non si può giocare. I primi impegni – quella di Coppa Italia – sia la storica formazione del Venafro Fc sia quella neonata dello Sporting Venafro hanno dovuto affrontarli in trasferta, lontano dalle mura amiche, rispettivamente a Isernia e Roccaravindola. Il perché è presto detto: in base alle nuove normative, la Figc-Lega Nazionale Dilettanti del Molise non ha infatti ritenuto idonea la struttura. Ma per il consigliere comunale delegato allo sport, Fabrizio Tombolini, il problema è solo temporaneo: in pratica si tratta di integrare la documentazione richiesta. Quindi in tempi ragionevoli le due squadre di Venafro dovrebbero tornare a casa. Ma il vero obiettivo dell’Amministrazione comunale guidata da Alfredo Ricci è un altro: realizzare uno nuovo palazzetto dello sport. Il progetto presentato l’anno scorso dalla Provincia di Isernia è stato inserito nelle graduatorie regionali e dunque il Comune di Venafro è tra quelli che dovrebbero ottenere il finanziamento, ha ricordato Tombolini. Un bel sogno, indubbiamente, ma nell’immediato ciò che occorre è mettere a norma il palazzetto di via Pedemontana. Una stagione tutta in trasferta causerebbe non pochi disagi alle squadre e agli appassionati di uno sport che sta prendendo sempre più piede in città.