Uno stile fotografico unico attraverso i raggi X

Le scarpe più gettonate del mondo? Sicuramente le pratiche sneakers, che per la loro comodità e il loro design costituiscono il giusto compromesso tra le tradizionali scarpe da ginnastica o da running e le scarpe passe-partout da abbinare ad un look casual per le passeggiate in città. Secondo la piattaforma di ricerca della moda Lyst, ogni mese più di tre milioni di acquirenti cercano le sneakers all’interno della sezione del sito dedicata alle scarpe. Particolarmente di tendenza nel 2018 sono state le sneakers con suola di gomma spessa circa tre pollici, uno stile oversize apprezzato soprattutto dai giovani che nei prossimi anni continuerà ad imporsi ancora sulle passerelle dei maggiori brand della moda internazionale. Nel tentativo di comprendere l’articolato sistema di confezionamento di queste scarpe così ambite dagli utenti, Lyst ha intrapreso una collaborazione con l’artista sperimentale Hugh Turvey per la serie “Behind the Seams: Sneakers”, che sarebbe un vero e proprio viaggio nelle cuciture delle sneakers attraverso delle fotografie a raggi X.

Noto per la sua fotografia a raggi X, Hugh Turvey fonde la luce con le immagini a raggi X per ottenere una dimensione dell’oggetto che non è solo esterna ma anche interna. Con questo metodo, l’artista britannico riesce a catturare, attraverso l’ombra, la densità interna dell’oggetto in un’immagine particolare chiamata xogram. Parlando del suo progetto con Lyst lo stesso Turvey ha dichiarato: “Sperimentiamo la vita in superficie ma visivamente approfondiamo un po’ di più e ci appare un nuovo mondo, questi “xograms” evidenziano il mondo nascosto della costruzione, dei materiali, della forma, della funzione e infine del design che entra in ogni sneaker”. Il lavoro di Turvey è insolito e si rinnova ogni giorno in un mix scienza, design grafico e arte. Le singolari immagini dell’artista britannico sono state riportate con successo all’interno del quadrante di un orologio sotto forma di caleidoscopi astratti.