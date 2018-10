“Quella lettera ai dializzati la Asrem non doveva proprio mandarla. Vedremo se davvero ci sarà la proroga fino alla fine dell’anno, ma di certo bisogna dare continuità al servizio anche per i prossimi anni. E la risposta va data subito”. Questo in sintesi il parere del consigliere regionale Filomena Calenda, in campo per trovare una soluzione che consenta di riattivare il trasporto dei dializzati in provincia di Isernia. A suo avviso la soluzione ideale sarebbe quella di assicurare un servizio uguale per tutti, in tutta la regione: “È necessario rivedere il servizio, individuando una soluzione omogenea per tutto il territorio regionale. Occorre, intanto, immediatamente, tamponare l’emergenza temporale, solo successivamente necessario predisporre linee di intervento, che possano mettere al riparo tutti gli utenti e, non solo quelli di Isernia e Venafro, bisognosi del sistema sanitario regionale. La Calenda si è già attivata per trovare una soluzione al problema. A suo avviso ci sono tutti i presupposti per dare una risposta concreta ai pazienti e ai loro familiari entro la scadenza dei termini della proroga: “Ne ho già parlato con il presidente della Regione Toma. Faremo tutto il possibile per trovare una soluzione in tempi rapidi: “Purtroppo e mi dispiace dover nuovamente affermare che la scure che si abbatterà sulla sanità molisana sarà durissima. I piani operativi sono lapidari e l’arrivo di un commissario esterno non faciliterà le cose. Sono altrettanto certa che il governatore saprà individuare la migliore soluzione che abbia il minor impatto sugli utenti.