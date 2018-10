A causa della convocazione del Consiglio dei Ministri straordinario, Il vice-Premier, Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio non potrà essere presente alla Cerimonia d’apertura dell’anno Accademico all’Università del Molise previsto per domani alle 10,30 nell’Aula Magna dell’Ateneo. L’Unimol, in una nota, fa sapere che l’evento di apertura è rinviato e la nuova data sarà stabilita quanto prima.