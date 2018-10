La lettera arrivata dalla Asrem ha lasciato di sasso i dializzati della provincia di Isernia che fanno riferimento al Veneziale. C’è scritto che dal 30 ottobre la cooperativa CSS non assicurerà più il servizio di trasporto. Per raggiungere il centro di emodialisi bisognerà provvedere con mezzi propri o con quelli pubblici. Per alcuni di loro questo è un problema serio. Quando si è costretti su una sedia a rotelle, muoversi diventa complicato. Anche perché bus di linea e treni non vengono a prenderti sotto casa. E poi non tutti hanno un parente che può accompagnarli. La novità ha fatto infuriare i familiari dei pazienti interessati da questo provvedimento. Già si sono mossi. E – almeno ufficiosamente – un primo risultato lo hanno ottenuto: il servizio è stato prorogato fino al 31 dicembre. Ma dal 1° gennaio ci si ritroverà punto e capo. Gli interessati non si arrendono e si dicono pronti a dare battaglia in ogni sede pur di riottenere il servizio: “Noi familiari – ha detto Pasqualina Ciccone – ci siamo sentiti, vogliamo costituire un comitato per manifestare questo disagio e risolvere il problema. C’è chi non ha mezzi propri e chi non può usufruire dei mezzi pubblici. Questo servizio è attivo da 15 anni e vogliamo che continui a esserci”. Sul problema del trasporto dializzati è intervenuto anche il consigliere regionale Filomena Calenda. Il suo auspicio è che intanto si tamponi l’emergenza dando subito una risposta ai dializzati, ma al tempo stesso – è il parere dell’esponente della Lega – è necessario rivedere il servizio, individuando una soluzione omogenea per tutto il territorio regionale. Ma i piani operativi lapidari e l’arrivo di un commissario esterno – ha concluso la Calenda – non faciliterà di certo le cose.