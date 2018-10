Campobasso perde 100 borse lavoro di pubblica utilità offerte dalla Regione, Pilone: “fatto gravissimo”

il 30 Luglio 2018, con una delibera, la Regione Molise aveva approvato un avviso pubblico per la presentazione di progetti rivolti alla pubblica utilità. Una misura per stimolare la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati che operano sul territorio, attraverso la chiamata a progetto, col fine di garantire un milgior livello di servizi e reinserire socialmente soggetti svantaggiati. Un provvedimento che avrebbe garantito in ogni caso, un’occupazione a molte persone, se non fosse che il Comune di Campobasso non avrebbe risposto al bando pubblicato dall’ente regionale. Secondo quanto afferma il Consigliere Comunale Francesco Pilone i termini per la presentazione dei progetti sarebbero scaduti da qualche giorno senza che ci sia stata una risposta da Palazzo San Giorgio, precludendo la possibilità a circa 100 soggetti della città di poter usufruire di questa opportunità occupazionale per un impegno di 20 ore settimanali e per un massimo di 6 mesi prorogabili, per un rimborso totale di 6.500,00 € (circa mille €uro al mese). il capogruppo di Democrazia Popolare, inoltre, ha presentato un’interrogazione urgente per conoscere le motivazioni dell’accaduto.

“E’ un fatto gravissimo – ha commentato Pilone – Un atteggiamento che denota pressappochismo e negligenza. Ci aspettiamo spiegazioni in relazione a questo increscioso accaduto che preclude la possibilità di drenare risorse nella nostra città per politiche attive di sostegno al reddito. L’unica via d’uscita – ha continuato il Capogruppo di DP – sarebbe la riapertura dei termini da parte della Regione. Auspico che questo avvenga per il bene di tanti concittadini, anche se resta la forte responsabilità negativa da parte dell’Amministrazione Comunale che in due mesi e mezzo (il bando è stato approvato il 30 Luglio) ha proseguito il sonno che ormai l’avvolge da oltre quattro anni”.