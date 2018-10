Tunnel, il Consiglio regionale boccia Sbrocca. A Termoli si faccia il referendum

Su richiesta dei Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, si è riunito il Consiglio regionale del Molise per esaminare la variante al piano regolatore di Termoli, un provvedimento tenacemente voluto dall’amministrazione Sbrocca e altrettanto tenacemente osteggiato dai comitati civici che si oppongono a quella che viene definita una vera e propria devastazione della città. La variante al è piano regolatore, infatti, altro non è che il Cavallo di Troia all’interno del quale si nasconde il progetto di riqualificazione urbanistica che dal porto investe il centro storico, piazza Sant’Antonio e il lungomare nord. Un progetto destinato secondo Sbrocca a modernizzare la città, anche con potenziali ricadute commerciali, e che invece secondo i Comitati civici trasformerebbe la meravigliosa cittadina adriatica in una succursale di Hon Kong e Dubai.

Sul piede di guerra i comitati civici che chiedono la bocciatura radicale della variante e, di conseguenza, la destinazione alla pattumiera del progetto identificato dal tunnell che sforacchia le adiacenze al Borgo antico.

Netta la presa di posizione della maggioranza espressa in un ordine del giorno voluto dal Presidente Toma che ha posto a Sbrocca un aut-aut: o viene indetto il referendum e sentita la voce dei Termolesi, oppure la variante verrà bocciata. Più che un buco nella città, il tunnel è un buco nella coscienza dei termolesi, ha detto.

Dopo la discussione, la seduta è stata sospesa diverse volte e i lavori si sono conclusi con l’approvazione a larga maggioranza (contrari solo i due consiglieri del PD) di un ordine del giorno che invita il Comune di Termoli ad indire il referendum consultivo su tema.