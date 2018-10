Perquisizioni in carcere, sequestrati cellulari e droga

La Polizia di Campobasso nella serata del 16 ottobre ha eseguito una perquisizione personale e locale delegata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso Nicola D’Angelo in un’intera sezione del carcere del capoluogo, volta alla ricerca di stupefacenti e apparati di comunicazione telefonica con l’esterno. Ha collaborato la Polizia Penitenziaria .

La perquisizione si ricollega ad analoga effettuata nell’aprile 2018. La Squadra Mobile e l’Ufficio Sanitario Provinciale della P.S. hanno controllato oltre cinquanta detenuti.

All’interno di una cella occupata da quattro detenuti, sono strati trovati, occultati nelle parti intime, tre telefoni cellulari funzionanti, di ridotte dimensioni, tali da renderli difficilmente rintracciabili nel corso dei controlli. Inoltre trovati oltre 11 grammi di hashish e una dose di marijuana, in parte nella medesima cella, in parte nell’area comune.

Un detenuto georgiano, per sfuggire ai controlli della Polizia, ingoiava o una sim o dello stupefacente. Veniva pertanto accompagnato in Ospedale ove veniva sottoposto ad esami strumentali. Lo stesso rifiutava le cure e veniva pertanto riaccompagnato nel carcere in osservazione.

Tutto il materiale veniva sequestrato e i soggetti segnalati per la violazione dell’art. 75 Testo Unico Stupefacenti.

Durante la notte, poi, , la Squadra Mobile, al termine dell’attività in carcere, ha intercettato una vettura sospetta, guidata da un noto soggetto di etnia rom. Con lui vi era una donna campobassana di 35 anni nota per i suoi precedenti di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stata seguita e, una volta sotto casa, i due sono stati controllati.

La donna ha tentato di disfarsi di due involucri di droga, per 45 grammi circa di eroina e 25 circa di cocaina, ancora non suddivisa in dosi. Sottoposta a perquisizione personale e domiciliare, aveva con se oltre 1000,00 euro in contanti (presumibile provento dello spaccio), due carte di credito, bilancini, materiale per il confezionamento. Inoltre, nel corso della perquisizione è stato anche trovato un telefonino di dimensioni ridotte dello stesso modello di quelli rinvenuti nel carcere di Campobasso.

La donna è stata denunciata e il materiale sequestrato.