Estorsione per foto e video ”hot” su internet, Carabinieri denunciano una 24enne

Bella, avvenente, disinibita. Si presentava così su internet. Usava queste armi per sedurre, virtualmente, le sue vittime. E nella sua rete è finito un giovane di 30 anni, di Larino. Uno scambio di foto e video compromettenti che lei ha poi usato come ricatto. Il ragazzo larinese, infatti, ha ceduto alle lusinghe virtuali della seducente internauta. Lusinghe spinte, tutte in rete, con filmati e foto. Materiali che lei, in poco tempo ha utilizzato per minacciare il 30enne. Chiedeva, infatti periodicamente, denaro, altrimenti avrebbe inviato i video e le foto ai parenti del giovane.

Chiedeva 250 euro alla volta. La vittima all’inizio ha effettuato diversi versamenti, per paura, vista l’insistenza della donna via internet. Poi ha denunciato tutto ai carabinieri di Larino, i quali, dopo diverse attività tecniche e molti riscontri, coordinati dalla procura frentana sono riusciti a individuare l’autrice del tipico caso di Cyberstalking. Si tratta di una ragazza di 24 anni, di Lodi, denunciata per estorsione.

L’invito delle forze dell’ordine in generale è di fare molta attenzione quando si naviga su internet o si utilizzano i social, poiché truffe, estorsioni e altri spiacevoli casi sono, purtroppo dietro l’angolo. In ogni caso è bene sempre denunciare