Capracotta. “Matrimonio” mari e monti, pesce fresco dell’Adriatico negli agriturismi altomolisani

Offrire agli agriturismi dell’Alto Molise l’opportunità di proporre sulle proprie tavole il pesce fresco dell’Adriatico una o più volte al mese, creando ricette innovative, originali, che sappiano accostare i sapori della terra con quelli del mare. È questo il senso del progetto lanciato da Uecoop, associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in campo proprio per dare un sostegno concreto alle realtà imprenditoriali più piccole. L’iniziativa è stata presentata durante una serata organizzata all’agriturismo Guado Cannavina, nel territorio comunale di Capracotta. Al progetto collabora anche la Coldiretti, attraverso i circuiti Campagna Amica e Terra Nostra, la rete di promozione degli agriturismi. A tavola sono state proposte autentiche prelibatezze. Antipasti: bruschette con gamberetti e zucca, polipo e fagioli, cicale di mare; primo: gnocchi di patate con lumaconi di mare; secondo arrosto misto di pesce con pecorino di Capracotta. Il pesce è stato pescato e portato in Alto Molise dai soci della cooperativa OP San Basso di Termoli.