Montorio nei Frentani esempio di turismo di ritorno: 300 atleti da tutta Europa per l’orienteering

Una vera e propria invasione di oltre trecento atleti provenienti dalla Norvegia, dalla Svezia e da altri dodici paesi europei. Montorio nei Frentani al centro della tappa conclusiva di un evento che ha richiamato in Molise e in Abruzzo persone di ogni età che praticano l’orienteering.

Una disciplina molto diffusa nel nord europa e non solo che combina la corsa con l’esplorazione del territorio.

La manifestazionè “Five plus five” è stata sostenuta dal Comune di Montorio con l’amministrazione guidata dal sindaco, Nino Ponte, in collaborazione con il Park World Tour Italia e la federazione italiana sport orientamento.

All’evento hanno partecipato anche le scuole del territorio per una disciplina prevista, peraltro, nei Licei sportivi. Un’opportunità per proporre il turismo di ritorno in una regione pronta ad offrire un patrimonio di risorse tutto da scoprire.

Presenti le telecamere di Viaggio in Molise.