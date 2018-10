Zona Economica Rurale. La proposta dell’Anci per salvare le aree interne

Il tema delle Aree Interne è stato l’oggetto di un convegno organizzato a Campobasso dall’ANCI, l’associazione che riunisce i comuni locali. In agenda un decalogo di proposte destinate ad arginare ed invertire la tendenza allo spopolamento ed alla conseguente scomparsa di interi pezzi di territorio. Tante le proposte messe in campo dai relatori tra cui quella della istituzione della ZER, la Zona Economica Rurale, un’area speciale caratterizzata da incentivi fiscali da una parte e da misure di detassazione dall’altra. Tutto questo per arginare il fenomeno della desertificazione economica delle aree interne come ha ricordato Micaela Fanelli, membro del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.

Le legittime aspettative delle zone interne sono al centro del lavoro che sta portando avanti l’Anci Molise, come ha sottolineato il presidente, Pompilio Sciulli.

Presente al convegno il presidente della Regione, Donato Toma. In cartellone anche i parlamentari Matteo Bianchi, Enrico Borghi, Camillo D’alessandro e Antonio Federico.