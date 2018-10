Termoli: incendio nella sala del cinema Lumiere, “gesto volontario”

Un incendio è scoppiato all’interno del cinema Lumiere a Termoli in corso Fratelli Brigida. A prendere fuoco il sipario del palco e le prime poltroncine della sala. Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio, e soprattutto che le fiamme si estendessero al resto dello stabile che ospita anche diversi uffici e un supermercato al piano terra. Gli uomini del 115 sono entrati dalla scala di emergenza e hanno avuto qualche difficoltà inizialmente per il fumo eccessivo presente all’interno della sala, buia, e senza alcuna valvola di sfogo. Intorno alla struttura si sono subito radunati centinaia di curiosi e il personale al lavoro negli uffici è stato fatto evacuare. Il cinema chiuso ormai da anni e di recente acquistato da un privato che nelle intenzioni vorrebbe farci un hotel a 5 stelle, era senza elettricità, dunque impossibile un corto circuito. Si pensa dunque a un gesto intenzionale, forse una bravata. I vigili del fuoco hanno trovato vicino al palco i resti e le ceneri di materiale accumulato, proprio a voler innescare un incendio. E poi negli ultimi giorni stando ad alcuni residenti, la porta di una delle uscite di sicurezza, quella che si affaccia su via Frentana è stata trovata aperta in diverse occasioni e poi richiusa. Si tratta dell’unica porta che non era sbarrata dall’interno. Qualcuno potrebbe essere entrato proprio da qui. I dipendenti che lavorano negli uffici sotto al cinema hanno raccontato di aver avvertito qualche rumore insolito arrivare dal piano di sopra e dopo un po’ il forte odore di fumo. Pochi dubbi dunque sulla natura dolosa dell’incendio, ora bisognerà capire chi è stato.