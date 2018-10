Scarabeo: una legge per la tutela del pane molisano

Il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ha incontrato una delegazione di panificatori molisani per illustrare la proposta di legge regionale di cui è relatore in difesa del pane prodotto in Molise. Le tradizioni e la storia della nostra regione sono legate al pane e ai prodotti da forno genuini, ha sottolineato Scarabeo durante l’incontro di Venafro, per questo lo scopo primario della nuova legge regionale è sostenere e salvaguardare non solo chi li produce e li commercializza ma anche chi li consuma. Ci sarà una differenziazione in questa proposta tra il prodotto da forno classico, di qualità, fatto dagli artigiani molisani e quello di cosiddetta produzione industriale, congelato, addirittura con l’antimuffa all’interno. C’è la valorizzazione di queste attività produttive, che mantengono vivi i piccoli borghi nella nostra regione, facendo valore di produzione, occupazione e, di conseguenza, mantenendo anche la densità della stessa popolazione. “L’obiettivo principe – ha spiegato ancora Scarabeo – è quello di tutelare i piccoli imprenditori e i piccoli artigiani, valorizzando il prodotto da forno di qualità, mettendolo anche in un circuito enogastronomico di valorizzazione del prodotto e quindi facendolo rientrare in una filiera di turismo e di cultura, che sono soprattutto un volano di sviluppo economico e sociale della nostra regione”. “Ad oggi, – ha concluso – purtroppo sono pochi quelli che hanno il buon senso di creare una rete, c’è forte disgregazione. Ritengo che in un momento topico di mercato, come questo, questa proposta, che è aperta soprattutto a recepire quelli che sono i suggerimenti, sia di fondamentale importanza. Soprattutto gli addetti ai lavori dovrebbero essere un po’ più attenti a quelle che sono le evoluzioni di mercato e agli obblighi legislativi a tutela del pane di qualità”.