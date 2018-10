Salute mentale, successo per la festa della bellezza a Termoli. “La persona al centro della rete”

Una rete sempre più consolidata che mette al centro il miglioramento della qualità della vita. Un impegno condiviso per coinvolgere le famiglie, i tecnici, gli operatori, le istituzioni e le esperienze associative in un processo di crescita e promozione di buone pratiche. Riuscita la ‘festa della bellezza’, organizzata dal Centro di salute mentale di Termoli diretto da Angelo Malinconico, responsabile dei servizi in Basso Molise, in collaborazione con il Comune e le numerose realtà presenti sul territorio e gli spazi allestiti dalla Croce Rossa.

L’occasione della giornata mondiale dedicata al tema della salute mentale e l’anniversario dei quarant’anni della legge Basaglia, conosciuta per aver chiuso i manicomi aprendo una nuova epoca per un settore e servizi indispensabili per la cura e la tutela delle persone seguite con competenza e professionalità.

Una giornata intensa, ricca di spunti per progettare sempre più un futuro condiviso. Presenti autorità regionali e locali, professionisti, associazioni, scuole, volontari e tante persone con le loro famiglie seguite dai servizi di salute mentale e coinvolte in numerose attività finalizzate all’ascolto, all’inclusione e al supporto di capacità e risorse. Numerose le iniziative organizzate nel corso di una festa che ha rinnovato anche un auspicio, quello di destinare maggiori fondi a un settore che riguarda una parte significativa della popolazione.