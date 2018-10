Piano di Sviluppo Rurale, l’Unione Europea promuove il Molise

Si è riunito a Campobasso il Comitato di Sorveglianza chiamato a valutare il livello di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Il giudizio espresso dall’Unione Europea attraverso il capo delegazione della Commissione europea, Philip Busz, è stato positivo. La Regione Molise, hanno detto i rappresentanti europei competenti in materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale, è tra le più virtuose in assoluto. A parlare, in tal senso, sono i numeri. Alla data odierna, hanno certificato i funzionari dell’Unione Europea, risultano definite le procedure di assegnazione dell’85% delle risorse presenti nel Piano di Sviluppo rurale. Di queste, gli impegni già sottoscritti e quindi giuridicamente vincolanti, sono pari al 74% della dotazione del programma mentre la liquidazione effettiva delle somme ha raggiunto in questo momento il 23% delle somme a disposizione.

Sui lavori odierni abbiamo raccolto la valutazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere.

Per dovere di cronaca va segnalato come i dati e il giudizio dell’Unione Europea si riferiscano alla passata gestione regionale, stagione contrassegnata da moltissime ombre e adesso da questa luce accesa sul mondo dell’agricoltura.