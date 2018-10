Rubati computer nelle scuole di Sesto Campano e Monteroduni, indagano i Carabinieri

Scuole nel mirino dei ladri: rubati alcuni computer. I colpi messi a segno presso un istituto scolastico di Sesto Campano e uno di Monteroduni. I malviventi, dopo aver forzato la porta principale d’ingresso delle scuole interessate, sono entrati all’interno e si sono diretti negli uffici di segreteria e le aule d’informatica ove hanno prelevato alcuni computer portatili. Ad accorgersi del furto, in entrambi i casi sono stati gli addetti all’apertura degli uffici amministrativi che si sono subito accorti che ignoti, durante la notte erano entrati nelle strutture ed avevano asportato il predetto materiale informatico Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Sesto Campano e Monteroduni e personale specializzato nei rilievi. Le indagini sono in corso. I Carabinieri hanno intensificato i servizi di vigilanza presso gli istituti scolastici, in particolar modo nelle ore notturne e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza esistenti nei pressi degli stabili interessati al fine di reperire elementi utili alle indagini.

Carpinone. Furto presso un’azienda tessile dismessa

Nei giorni scorsi ignoti malfattori hanno asportato abiti da cerimonia e vari accessori dall’interno di un magazzino di un’azienda tessile sita in Pettoranello del Molise, ormai chiusa da tempo. I ladri hanno operato indisturbati approfittando che la società non è più attiva e della ridotta presenza di personale addetto. Sono stati sottratti vari abiti da cerimonia da uomo, un abito da sposa da donna scarpe e guanti bianchi da sposa. Il danno è stato scoperto dal responsabile che ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione Carabinieri di Carpinone, che hanno avviato le indagini del caso e stanno esaminando le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza esistenti sul luogo.