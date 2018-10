Larino: giornata di festa per il taglio del nastro della Fiera d’Ottobre

Giornata di festa a cui hanno partecipato tanti cittadini quella di oggi a Larino dove è stata inaugurata la 276esima edizione della Fiera d’Ottobre, che per la prima volta è stata allestita nella nuova struttura di contrada Monte Arcano. Un edificio moderno e dotato di tutti i comfort, compresa anche un’area per il parcheggio e per la biglietteria. 1500 metri quadrati al coperto, un grande spazio esterno dove per lo più ci sono gli espositori dei mezzi agricoli e poi un padiglione dedicato esclusivamente all’agroalimentare. Artigianato, commercio, agricoltura, tempo libero, prodotti tipici, si trova di tutto passeggiando tra gli stand. Tanti i sindaci del Basso Molise che hanno partecipato all’inaugurazione con il taglio del nastro affidato al vescovo della Diocesi di Termoli Larino Gianfranco De Luca.

Cinque giorni intensi durante i quali ci sarà spazio per laboratori del gusto e per un cooking show all’insegna della valorizzazione dei prodotti del territorio. Nei giorni della fiera ci sarà anche un’apertura straordinaria dell’anfiteatro romano di Larino e del parco Archeolgico dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Comune ha anche organizzato un servizio navetta per raggiungere l’area fiera. Una giornata di riscatto per il territorio con la nuova struttura che potrà offrire nuove opportunità di sviluppo. Nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale in accordo con la Regione c’è l’idea di organizzare a Larino anche eventi di respiro regionale.