Domenica la Giornata Nazionale delle persone con Sindrome di Down

l’Associazione Italiana Persone Down torna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà delle persone con questa sindrome in occasione della Giornata Nazionale che si celebra il 14 ottobre a partire dalle 10 in molte piazze d’Italia. l’AIPD –Sezione del Molise- sarà presente in molte città della regione con materiale informativo e offrirà, in cambio di una donazione, tavolette di cioccolato biologico, per sostenere i progetti dell’AIPD.

A Campobasso saranno in piazza Municipio e presso la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano; gli altri punti d’incontro saranno allestiti a: Isernia, Boiano, Campomarino, Larino, Riccia e Sant’Elia a Pianisi. Le persone con sindrome di Down sono oggi più conosciute di un tempo, ma c’è bisogno di maggiore conoscenza e di scoprire che molte cose sono cambiate, e oltre il 60% di queste sono adulte e va data risposta al loro bisogno di casa, di affetti, di occupazione. La campagna “NON GUARDARMI SOLO A METÀ” ha come obiettivo quello di invitare le persone ad andare al di là delle apparenze e dei pregiudizi e di promuovere l’incontro e la conoscenza.