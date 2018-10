Termoli: paura nella notte, auto salta in aria e prende fuoco insieme ad altre vetture. S’indaga per dolo

Un forte boato nella notte ha svegliato il quartiere di Porticone a Termoli. Un’auto in via Pertini è scoppiata e ha preso fuoco, le fiamme in poco tempo si sono estese alle due vetture vicine ed è stato il caos. E’ successo tutto intorno all’una e trenta: la macchina che è scoppiata e che era parcheggiata sotto a un condominio, è una Ford Fiesta. L’esplosione è stata così dirompente che il tettuccio della vettura si è staccato ed è schizzato via. E’ stato ritrovato solo questa mattina dai vigili del fuoco che con l’autoscala lo hanno recuperato sopra il tetto del condominio di tre piani, alto almeno 15 metri. Le fiamme hanno interessato anche una Panda a metano parcheggiata vicino, che a sua volta è scoppiata e poi una Peugeout 206. Danneggiata anche un’altra vettura poco distante una Alfa 156. Tanta la paura tra i residenti che sono scesi in strada con il timore che le fiamme potessero raggiungere anche le case. Il fuoco è stato spento dai vigili del fuoco che insieme al personale del nucleo anti incendi e alla Scientifica hanno subito dopo cercato di individuare la causa dell’esplosione. Non sono state trovate tracce di innesco nella Fiesta, ma è certo che sia scoppiata e che abbia poi preso fuoco. Sul caso indaga la polizia e la pista che al momento gli inquirenti seguono è quella del dolo, anche perché la vettura saltata in aria è di proprietà di un noto pluripregiudicato di Termoli, che al momento sta scontando una condanna in carcere e la cui famiglia vive proprio nel condominio di via Pertini. L’ipotesi è che dietro l’incendio ci sia un avvertimento o una ritorsione, uno sgarro insomma. Sono stati sentiti alcuni testimoni e interrogati i vicini. Certo è che tra i residenti si è diffusa una forte inquietudine nel timore che dietro l’incendio ci sia un gesto intimidatorio. Intorno alla mezzanotte un’altra auto, una minicar, è andata a fuoco in via del Molinello. I due episodi però sono scollegati. A bordo della minicar infatti c’erano due persone che notando alcune fiamme uscire dal motore hanno abbandonato in fretta la vettura e chiamato i vigili del fuoco. Anche in questo caso il mezzo è andato completamente distrutto.