Isernia. Furto al Centro istruzione adulti, portati via 20 computer portatili

Furto nella notte al Cpia di Isernia, il Centro provinciale di istruzione per adulti, con sede nello storico edificio della San Giovanni Bosco.

I ladri, dopo aver forzato le porte all’interno dell’edificio, tutte chiuse con il lucchetto, hanno portato via circa 20 computer portatili.

A dare l’allarme, il personale in servizio nella scuola di corso Garibaldi.

Sull’episodio indaga la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Volante, della Squadra mobile e della Scientifica. Hanno effettuato una serie di rilievi, nella speranza che gli autori del furto abbiano lasciato tracce utili alla loro identificazione.