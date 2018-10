Gam, incontro in assessorato regionale per Cigs

Sindacati, Regione e Gam si sono incontrati e hanno formalizzato, con tanto di firme in calce al documento, la richiesta formale al Ministero di cassa integrazione straordinaria per altri 12 mesi, l’esame congiunto. Iter dunque avviato per gli ammortizzatori. Intorno al tavolo, all’assessorato al lavoro c’erano rsu, Cgil Cisl e Uil, l’assessore Mazzuto, i commissari liquidatori, i rappresentanti della Gam. Per gli ammortizzatori c’è da sciogliere il nodo dei 2,5 milioni di euro che servono per la copertura, la metà di quanto utile. La Regione ha assicurato il suo impegno a Roma. “Ci attiveremo con tutte le nostre energie – ha detto Mazzuto – anche per favorire l’iter che porti, alla riattivazione del macello». I sindacati hanno inviato una nota ai parlamentari molisani per informarli della situazione e per far attivare anche loro.

La quota del tfr, è stato detto in riunione, verrà garantita da Gam con la ricapitalizzazione.

Il 30 gennaio, stando agli accordi, riprenderà l’attività dell’incubatoio con i primi 30 operai. Per il macello tempi più lunghi, stabilita la data del 2021 se non ci saranno intoppi. Chi da anni ormai è in cassa integrazione ha più volte ribadito che vuole tornare a lavorare e non chiede assistenzialismo.

Il 6 e 7 novembre, intanto, è l’altra notizia emersa, Avicola Vicentina ha convocato proprio i 30 lavoratori dell’incubatoio per avere la loro disponibilità, secondo il contratto definito, a iniziare.