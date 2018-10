Concorso esterno nel clan, stangata per i fratelli Ragosta ex proprietari della Rer di Pozzilli

Condannati a Nola gli ex proprietari della Rer di Pozzilli, fabbrica presa di mira dall’associazione Caponnetto. Sette anni dopo l’inizio delle indagini, arriva la condanna in primo grado per i fratelli Ragosta, per le loro consorti, ma anche per i loro principali collaboratori. Passa la linea dell’accusa, al termine di un processo tormentato, rimbalzato da Napoli a Roma (dove era approdato a causa del coinvolgimento di un giudice tributario, filone poi archiviato), per ritornare a Napoli, anzi a Nola. E sono i giudici del Tribunale nolano (presidente Silvana Gentile, de Maio, Capasso) a firmare condanne che vanno addirittura oltre le richieste del pm: 15 anni di reclusione per Francesco Ragosta, condannato per concorso esterno in associazione camorristica, reimpiego di denaro sporco aggravato dal fine mafioso, bancarotta; 14 anni per Fedele e Giovanni Ragosta, condannati per concorso esterno in associazione camorristica, reimpiego aggravato. Diversa è invece la valutazione per gli altri imputati, per i quali cadono le accuse di camorra, pur risultando provato l’impianto dell’accusa. Fratelli Ragosta ”famosi” anche in Molise per l’ex titolarità dell’impianto Rer di Pozzilli «Fabbrica al centro, come afferma l’associazione Antimafia Caponnetto, di articoli per sospetti inquinamento ambientale ed uso di materiali ferrosi inquinati da uranio impoverito. Arrestati e condannati grazie all’intervento della Dda di Napoli. In Molise, invece, sembra essere tutto a posto per inquinamento e traffico di rifiuti. Si vede che le nostre denunzie e le interrogazioni presentate nel tempo non sono bastate per disvelare questi misteri». L’associazione Caponnetto, in particolare si riferisce all’interrogazione presentata da Niki Vendola il 19 novembre 2003 e all’articolo di Rosaria Capacchione, de Il Mattino, del 3 novembre 2010. Per ora, intanto, arriva la condanna dopo sette anni dall’inizio delle indagini per i fratelli Ragosta e mogli ma anche per i più stretti collaboratori. Passa la richiesta dell’accusa e il giudice del tribunale di Nola firma condanne in primo grado che vanno oltre a quanto richiesto dal pubblico ministero. «I Ragosta – scrivono i pm – ricevevano i proventi delle attività criminali del clan camorristico Fabbrocino nella consapevolezza della loro origine delittuosa e stabilmente provvedevano a reinvestirli in attività illecite e lecite, per conto del sodalizio di cui erano diventati stabili partner economici, fornendo un rilevante contributo al raggiungimento delle finalità dell’ente mafioso». Sono 15 anni di reclusione per Francesco Ragosta, per lui una condanna per concorso esterno in associazione camorristica, bancarotta e rimpiego di denaro sporco con l’aggravante del fine mafioso. Fedele e Giovanni dovranno, invece, scontare 14 anni. I due sono stati condannati per concorso esterno in associazione. Per gli altri imputati cadono le accuse di camorra, per Concetta Adiletta, moglie di Francesco, è stata inflitta è una condanna a sette anni e 7mila euro di multa per ipotesi di reimpiego di denaro ma senza fine mafioso. La moglie di Fedele, Anna Maria Iovino, è stata condannata a sette anni di reclusione, lo stesso per la moglie di Giovanni Ragosta, Carmela Vanacore. Dovranno scontare quattro anni Ersilio Giannino, Francesco Greco e Giorgio Del Gado. Per il primo anche una multa di 4mila euro. Tre anni e quattro mesi invece per Giovanni Ambrosino, Luigi Scala e Giuseppe Virzo. I giudici hanno disposto anche la confisca dei beni sequestrati anni fa ai Ragosta.