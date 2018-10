Agnone. Luminari da tutta Italia per il convegno dedicato all’oculistica

Le nuove tecnologie introdotte nel campo dell’oculistica – e in particolare le metodiche Oct – hanno dato notevoli benefici ai pazienti. Le tecniche più invasive sono ormai un lontano ricordo. Degli ultimi progressi se n’è parlato durante un convegno che ha richiamato ad Agnone luminari provenienti da tutta Italia. L’organizzazione del convegno dal titolo: “Angiografia-Oct nei borghi italiani” è stata affidata a Cristina Savastano. È stata proprio lei a indicare la città altomolisana. La sua famiglia è infatti originaria della Atene del Sannio. La possibilità di ottenere immagini migliori ha permesso di curare meglio le malattie degli occhi, ha detto il professor Bruno Lumbroso, tra i primi i Italia ad adoperare il laser. Notevoli i vantaggi anche sul fronte della malattie retiniche, ha sottolineato il professor Stanislao Rizzo, autore del primo trapianto di retina artificiale al mondo. Le metodiche Oct hanno permesso di dare risposte convincenti anche ai pazienti affetti da diabete, ha ricordato il professor Francesco Bandello, primo in Italia a impiantare una protesi sotto al retina di una donna cieca da 20 anni. Lo scopo del convegno è stato duplice: oltre a far conoscere e apprezzare le bellezze di Agnone ai numerosi partecipanti, ha permesso di avviare una raccolta fondi per rimettere in funzione la pedana per disabili presente in Comune e per restaurare un affresco nella biblioteca Labanca, ha sottolineato il sindaco, Lorenzo Marcovecchio.