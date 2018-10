Scuole sicure, Cittadinanzattiva: pochi dati in nostro possesso ma la situazione è preoccupante

di ANNA MARIA DI MATTEO

L’unica nota positiva è rappresentata dal fatto che il Molise è la regione che ha investito maggiori risorse sull’edilizia scolastica. Ma la situazione delle scuole molisane resta preoccupante, dato per altro basato su dati estremamente parziali. In sintesi è quanto emerge dal sedicesimo rapporto sulla sicurezza degli edifici scolastici 2018 pubblicato da Cittadinanzattiva. Le cifre sullo stato di salute delle scuole molisane sono state fornite in seguito ad una richiesta di documentazione e informazioni inviata a 106 Comuni e alle due Province. Ma solo 24 amministrazioni comunali hanno risposto, fornendo dati riferiti a soli 29 edifici su 365 che rappresentano solo l’ 8% del totale. “Tutti gli altri – è la denuncia di Angelo Di Monaco di Cittadinanzattiva e del segretario regionale Marco Ferraro – hanno totalmente ignorato la richiesta, in dispregio a quanto prevede la normativa sulla Trasparenza per la Pubblica Amministrazione”.

E dunque, considerata l’esiguità del numero degli edifici scolastici censiti non è possibile esprimere un giudizio positivo sullo stato complessivo del patrimonio edilizio scolastico regionale. Dai pochi dati in suo possesso, Cittadinanzattiva ha potuto rilevare che, in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, le risorse investite sono esigue ed insufficienti, pari a 1887 euro per edificio per la manutenzione ordinaria e neppure un centesimo per quella straordinaria. Per l’adeguamento sismico, secondo la Onlus, i dati sono leggermente migliori rispetto alla media nazionale, ma rappresentano un quadro che resta comunque grave.

Da qui la richiesta di Cittadinanzattiva alla Regione di tempi certi per gli impegni assunti dal governo regionale, di un coinvolgimento sulle scelte da adottare ed un incontro con il presidente Toma per definire un piano di attività che punti allo sviluppo della cultura della sicurezza.

Intanto a Campobasso la situazione resta preoccupante, nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Battista che nel corso dell’attuale consiliatura ha chiuso 18 edifici scolastici. Segno di un quadro critico sullo stato di salute del patrimonio edilizio scolastico cittadino.