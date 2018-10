Isernia. Idee e progetti per frenare il sovranismo e rilanciare l’Europa unita

Lo scenario attuale è inquietante: la solidarietà ha ceduto il passo all’intolleranza, mentre il sovranismo recupera vistosamente terreno rispetto alle idee che avevano ispirato la nascita dell’Europa unita all’indomani del secondo conflitto mondiale. E questo purtroppo è un film già visto: le aggressioni verbali presto o tardi si trasformano in vere guerre, con conseguenze devastanti. Queste, in sintesi, le preoccupazioni espresse durante un incontro organizzato alla sala gialla della provincia di Isernia. Gli ideali dei padri fondatori dell’Unione europea sono stati traditi – ha detto il presidente dell’associazione degli ex consigliere regionali, Gaspare Di Lisa: a Bruxelles non si va più per dare, ma per prendere. L’idea alla base di un’Europa unita enunciata con il “Manifesto di Ventotene” era completamente diversa dall’attuale – ha commentato Ernesto Giannini, portavoce di alternativa costituzionale – i vari Spinelli, Rossi e Colorni puntavano su una federazione di stati. Con la sola moneta unica non si va da nessuna parte. L’ultimo treno per cambiare la rotta a suo avviso è rappresentato dalle prossime elezioni europee: bisogna avviare subito una costituente per creare una federazione di starti, altrimenti il sogno europeo andrà in frantumi, è il suo parere.