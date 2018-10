Giornata mondiale della salute mentale: a Termoli la Festa della bellezza

Due anniversari in uno: giornata mondiale della salute mentale e quarantennale della Legge Basaglia che chiuse i manicomi. Si celebrano mercoledì 10 ottobre, e per quest’anno il Centro di salute mentale di Termoli in collaborazione con il Comune e la Croce Rossa ha organizzato in piazza monumento la “Festa della Bellezza”, una giornata di riflessione e di confronto tra cittadini e servizi, associazioni, enti, coinvolti e interessati a processi virtuosi di promozione della bellezza, in tutte le sue declinazioni, compresa quella della diversità. “Salute per noi significa salute psico fisica e interventi che hanno a che fare con il benessere della persona e delle famiglie” ha spiegato Angelo Malinconico, responsabile dei servizi di salute mentale dell’Asrem per il Basso Molise e ideatore dell’iniziativa.

L’evento è stato presentato in Comune, dove il sindaco Angelo Sbrocca e la sua vice Maria Chimisso hanno ricordato l’attenzione dell’amministrazione alle iniziative del Csm e la stessa presenza sulla parete delle scale interne del Municipio di una mandala realizzato proprio dagli utenti del centro diurno lo testimonia. Scopo della giornata è conoscere e farsi conoscere, un’occasione per un’analisi dei bisogni sanitari e sociali e dei servizi. Un momento anche per mettere in campo nuove sinergie e una rete sempre più vasta di collaborazioni che si faccia carico della cura, della sofferenza, delle disabilità, delle difficoltà esistenziali. L’appuntamento è per mercoledì in piazza Monumento