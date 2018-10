Larino, per la prima volta la fiera d’ottobre apre nel nuovo padiglione di contrada Monte Arcano

Una storia lunga 276 anni e un territorio pieno di risorse che cerca possibili strategie di sviluppo economico per poter ripartire. La fiera d’ottobre di Larino come un punto di riferimento per guardare al futuro valorizzando un patrimonio che dall’agricoltura si apre all’artigianato, all’agroalimentare, al commercio ma anche al tempo libero e al turismo. Per la prima volta sarà organizzata nel nuovo e moderno polo di contrada Monte Arcano inaugurato di recente dopo tanti anni di attesa con l’evento allestito nell’area del campo sportivo comunale. Appuntamento da mercoledì 10 a domenica 14 ottobre. La nuova edizione è stata presentata dall’amministrazione guidata dal sindaco, Pino Puchetti con gli interventi degli assessori regionali, Vincenzo Cotugno e Nicola Cavaliere. Sono oltre cento gli stand: dal padiglione centrale di mille e cinquecento mq con ottanta spazi, una trentina nella tendostruttura da 500 mq per l’agroalimentare tra laboratori del gusto, show cooking e altre attività. Area all’aperto per macchine agricole e altri settori. Ancora, una zona per i convegni e spazi per lo street food e le associazioni. Ci sarà anche un servizio navetta. La Regione Molise ha confermato l’impegno per sostenere non solo la fiera ma il rilancio economico e produttivo della zona.