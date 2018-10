Rincari gas e luce: Adoc ricorda che gli aventi diritto possono richiede bonus

Dal primo ottobre sono più care le bollette di gas e luce, sia per i clienti del mercato libero, sia per quelli del mercato tutelato. Secondo quanto comunicato dall’Autorità di regolazione del mercato dell’energia, l’incremento, per l’energia elettrica è del 7,6% mentre è del 6,1% per il gas naturale rispetto alla spesa del terzo trimestre,

Per l’elettricità, secondo le stime, la spesa per la famiglia in un anno sarà di 552 euro, con una variazione del +6,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un aumento di circa 32 euro/anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta del gas sarà di circa 1.096 euro, con una variazione del +5,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a circa 61 euro/anno in più.

L’Adoc Molise, l’associazione regionale dei consumatori, fa sapere inoltre che, solo un cittadino su tre, con i requisiti necessari, fa richiesta del Bonus energia il cui costo è a carico di tutti i consumatori tranne i soggetti agevolati. Sempre l’Adoc, a livello nazionale, ha richiesto che si realizzi un sistema automatico che attribuisca il bonus energia e gas a chi ne ha diritto senza alcuna domanda, incrociando i dati fiscali. Sono molti i consumatori, infatti, è stato spiegato, che non inviano la domanda, perchè, ad esempio, non sanno farlo o non sanno che esiste il bonus o addirittura per nascondere uno stato di povertà.

“Così come è stato possibile inserire nella bolletta della luce il pagamento del canone Rai – ha concluso l’Adoc Molise – può essere allo stesso modo corrisposto il bonus agli aventi diritto”.