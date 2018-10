Riciclaggio, otto persone denunciate dai Carabinieri di Campobasso

Otto persone sono state denunciate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Campobasso, per riciclaggio. Nei giorni scorsi le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Indagini coordinate dal procuratore capo di Campobasso Nicola D’Angelo. I fatti risalgono ai primi mesi del 2017. Due pregiudicati napoletani – si è scoperto – in possesso di diversi vaglia postali clonati, per un valore di 55mila euro, con l’intermediazione di un bojanese già noto alle forze dell’ordine, hanno sfruttato la complicità di un 36enne, sempre di Bojano, il quale, ricevuti i vaglia, provvedeva a negoziarli e a compiere operazioni bancarie così da incassare il denaro ottenuto in maniera illecita. Poi i soldi, con bonifici, giroconti e prelievi in contanti, effettuati su vari conti correnti d’appoggio, veniva fatto confluire sui conti correnti indicati ai due pregiudicati napoletani. Un’attività alla quale hanno preso parte altre quattro persone, tre residenti a Bojano e una a Napoli, che, dietro compenso, dopo aver percepito il denaro trasferivano le somme ottenute illegalmente attraverso operazioni di riciclaggio per evitare che ne venisse scoperta la provenienza.