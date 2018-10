Isernia. “Cantieri culturali”, ecco la nuova sede della compagnia teatrale Cast

Si chiama “Cantieri culturali” il nuovo spazio a disposizione della compagnia Cast di Isernia. Inaugurato nel locale Le Cave, permetterà di ospitare un numero maggiore di persone alle rappresentazioni teatrali, ma anche di organizzare altri eventi di carattere culturale. In più si ha la possibilità di confrontarsi con gli attori nel foyer, oppure di sorseggiare un drink negli intervalli. Come sempre saranno organizzati dei corsi di teatro. Mentre tra le altre novità, spicca la possibilità di imparare l’inglese interpretando opere teatrali o iniziative legate al canto e in particolare ai musical. Nel frattempo ha preso il via anche la stagione teatrale della compagnia Cast, con la nona rassegna dedicata a Mario Scarpetta.