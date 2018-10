Termoli: “Incongruenze nel bando per assumere un dirigente”, Di Michele va in Procura

Nuova denuncia del consigliere del Movimento Cinque Stelle al Comune di Termoli Nick Di Michele, pronto a portare le carte in Procura del “nuovo imbroglio – così lo ha definito – messo a segno dall’Amministrazione guidata da Angelo Sbrocca”. Questa volta sotto i riflettori è finito il bando pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per il settore Finanze del Comune. Un bando che secondo Di Michele sarebbe stato costruito intorno a un profilo ben preciso, che si individuerebbe proprio nell’attuale dirigente alle Finanze del Comune. Il consigliere pentastellato contesta l’incongruenza tra bando e regolamento dove la frase “non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso” si trasforma in “non aver riportato condanne penali”. Una sorta di artifizio che secondo Di Michele favorirebbe proprio la dirigente in questione, che a suo carico ha un procedimento penale in corso per presunte false dichiarazioni in merito al curriculum che le hanno permesso di partecipare già in passato a una selezione interna al Comune stesso. Questione che però in sede amministrativa è già stata risolta invece a suo favore.

Carmela Cravero dal canto suo a Telemolise ha riferito di essere in possesso di tutti i requisiti e di aver fatto domanda proprio in base a quanto indicato nel bando, senza aver mai visto invece la domanda di partecipazione che Di Michele ha consegnato alla stampa. “E’ una grande diffamazione e questa volta mi tutelerò” il commento della dirigente.