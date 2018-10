Isernia città cardioprotetta: al via i corsi per usare il defibrillatore donato dalla Free Runners

Davvero un bel gesto quello compiuto dall’Associazione sportiva Free Runners. Ha infatti donato un defibrillatore semiautomatico all’amministrazione di Palazzo San Francesco, con un obiettivo chiaro: creare un’area protetta per gli appassionati di sport e delle passeggiate all’aria aperta. “Tale evento – commentano i componenti del direttivo dell’associazione – rappresenta un momento importantissimo per la nostra associazione, che ha voluto fortemente inseguire e raggiungere questo fantastico traguardo. Il luogo dove verrà installato il defibrillatore è stato scelto non a caso: esso rappresenta infatti il punto d’incontro di molti runners isernini e non solo, dove molti di noi hanno trascorso anni di gioia e fatica sportiva”.

Il prossimo passo sarà quello di organizzare corsi che permettano di ottenere l’abilitazione all’uso di questo dispositivo: “Organizzeremo due appuntamenti per ottenere l’abilitazione all’uso del Defibrillatore semi automatico BLSD, indispensabile per poter usare questo strumento in caso di necessità. Il corso sarò tenuto da personale medico specializzato presso la struttura “Il Cubetto Bianco” ad Isernia in due incontri da 18 partecipanti ognuno, e articolati in una sessione teorica ed una prova pratica finale che attesterà l’avvenuto superamento del corso, con il rilascio del relativo Attestato valido come credito formativo e titolo per concorsi pubblici”. Il defibrillatore, dotato di teca con allarme e piantana, sarà installato nelle vicinanze dell’ex posteggio delle bici del progetto bike sharing, punto di incontro per gli appassionati della corsa e per chi approfitta delle belle giornate per fare quattro passi. Un gesto, quello dell’associazione Free Runners, molto apprezzato dall’amministrazione comunale di Isernia.