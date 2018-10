Il progetto sul tunnel in consiglio regionale, venerdì seduta monotematica

Il progetto sul tunnel e sulla riqualificazione del centro di Termoli arriva in consiglio regionale. Se ne parlerà venerdì 12 ottobre alle 10 in una seduta monotematica chiesta dal Movimento Cinque Stelle. Lo ha annunciato il consigliere regionale Valerio Fontana che ha spiegato come la commissione competente non si è ancora pronunciata sulla variante al piano regolatore del progetto. Immaginando che non si sarebbe pronunciata in tempo, con il rischio che sarebbe scattato il silenzio assenso della Regione, i consiglieri pentastellati hanno chiesto di discuterne direttamente in assise regionale. Il 12 ottobre, dunque, giorno decisivo sul futuro del progetto.