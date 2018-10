Traffico bloccato alcune ore, oggi, nel primo pomeriggio, lungo la Bifernina, nei pressi del bivio per Montagano. Una Panda, condotta da una ragazza, per cause da accertare, è sbandata in prossimità di una curva, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovne al Cardarelli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.