Allarme bomba al tribunale di Larino, palazzo evacuato

Il tribunale di Larino questa mattina è stato evacuato per un’allarme bomba. Erano da poco passate le 10 quando una telefonata anonima è arrivata ai carabinieri, annunciando la presenza di un ordigno nel palazzo di giustizia. E’ stata interrotta l’attività degli uffici e sono state fermate le udienze penali in corso per questioni di sicurezza e per consentire un primo sopralluogo. Dai controlli dei carabinieri non è emerso nulla, ma è stato richiesto l’intervento degli artificieri da Pescara per un sopralluogo più accurato.