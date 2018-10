Stop agli sfratti e agli sgomberi. Anche dal Molise la protesta del sindacato inquilini

“Nel contratto di governo non esiste la questione abitativa e quella del degrado delle case e delle periferie”, con questo incipit si è aperta la manifestazione nazionale contro sfratti e sgomberi organizzata dalle sigle ASIA, l’associazione inquilini e abitanti, e USB, l’unione sindacale di base. Come nel resto del Paese, anche a Campobasso gli attivisti hanno dato vita ad un presidio di denuncia. La sede scelta è stata la Prefettura di Campobasso. Tra i temi della forte denuncia, anche la Circolare Salvini che ha messo in programma 48 mila sfratti nelle case popolari di tutta Italia. Una accusa precisa, quella dei sindacati a difesa degli inquilini, che senza tanti giri di parole cade sulla testa del Governo 5 Stelle-Lega. Occorre bloccare questa deriva, ha detto il segretario regionale dell’USB Molise, Sergio Calce.

Tra le richieste messe sul tavolo dai sindacati, oltre al blocco di sfratti e sgomberi, ci sono anche la sanatoria delle occupazioni abitative per emergenza sociale e la richiesta di risanamento degli alloggi pubblici e delle periferie. Richieste che, alla luce dei primi mesi di governo 5 Stelle-Leghe, resteranno inevase. Basti pensare al taglio di 28 milioni di euro che il Molise ha subito per via del blocco al bando periferie. Quello destinato a dare sistemazione e decoro alle aree marginali delle città.