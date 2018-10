Colli a Volturno. Scuole sicure, inaugurata la nuova ala dell’istituto comprensivo

Già da qualche anno Colli a Volturno dispone di una scuola sicura. Ma ora ha fatto un altro grande passo in avanti. L’edificio che ospita l’istituto comprensivo è stato ampliato con una nuova ala, destinata ad accogliere la mensa, la palestra e gli uffici amministrativi. Comprensibile la soddisfazione del sindaco, Emilio Incollingo. Investire nell’edilizia scolastica – ha commentato – è la cosa migliore che un’amministrazione comunale possa fare. L’impegno messo in campo negli ultimi 15 anni – ha detto ancora – ci ha permesso di tagliare un traguardo davvero importante per tutta la comunità. Anche il dirigente scolastico Ilaria Lecci si è detta soddisfatta per l’ampliamento dell’edificio. Le nuove strutture permetteranno di migliorare l’attività didattica e di coinvolgere anche gli altri paesi che hanno questo istituto comprensivo come punto di riferimento.