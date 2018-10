Polizia sempre più vicina ai cittadini, la Questura di Isernia sbarca su Facebook

La Polizia di Stato di Isernia è sempre più vicina ai cittadini. È infatti attiva la pagina ufficiale facebook “Questura di Isernia” dove gli internauti, oltre ad informazioni di servizio sui vari uffici, comunicazioni istituzionali e aggiornamenti in situazioni di emergenza, potranno conoscere in tempo reale iniziative, eventi, attività e progetti della Polizia di Stato.

L’iniziativa è stata voluta dal Questore Roberto Pellicone per informare i cittadini e ricevere da loro indicazioni e feed-back, nella consapevolezza che i social network rappresentano un’importante occasione per favorirne la partecipazione, attraverso il confronto ed il dialogo con interlocutori di tutte le fasce di età.

Grazie al sistema della condivisione, inoltre, i contenuti e i messaggi di pubblico interesse vengono condivisi e rilanciati dagli internauti, accrescendo in questo modo la possibilità di raggiungere un pubblico sempre più vasto.